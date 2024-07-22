Олег Мельниченко сообщил, что проводит отпуск вместе с археологической экспедицией в Астраханской области Общество

Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что проводит отпуск вместе с археологической экспедицией в Астраханской области.

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«Второй год подряд я провожу отпуск вместе с пензенской археологической экспедицией в Астраханской области. Наши ребята ведут раскопки Селитренного городища в составе экспедиции Института археологии Академии наук Татарстана. Идут исследования памятника археологии федерального значения, развалин столицы Золотой Орды, так называемого Нового Сарая — древнего города Сарай ал-Джедид», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 22 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что участники экспедиции — это старшеклассники и выпускники учебных заведений.

«Одни ребята приехали впервые, другие уже работали в Астраханской области в прошлом году и теперь стремятся сюда вновь. Отбор молодежи в экспедицию вел центр воспитательной работы Института регионального развития Пензенской области», — пояснил руководитель субъекта федерации.

По словам губернатора, он по-хорошему завидует юным археологам, впервые открывающим для себя радость прикосновения к тайнам истории страны.

«Пусть экспедиция подарит всем участникам новые впечатления, новых друзей и новые открытия», — пожелал Олег Мельниченко.