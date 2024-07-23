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Участники пензенской археологической экспедиции обнаружили монетный штемпель в ходе раскопок в Астраханской области

11:08 | 23.07.2024 | Общество

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Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Участники пензенской археологической экспедиции, работающие на раскопках Селитренного городища на территории современной Астраханской области, обнаружили медные монеты золотоордынского периода, а также штемпель, при помощи которого они изготавливались. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который проводит свой отпуск вместе с археологической экспедицией.

Участники пензенской археологической экспедиции обнаружили монетный штемпель в ходе раскопок в Астраханской области

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Селитренное городище на территории современной Астраханской области относят к одному из крупнейших во всей средневековой Европе. Развалины столицы Золотой Орды XIV-XV веков хранят немало тайн, которые предстоит раскрыть нашим археологам. Похоже, что пензенцам, работающим сейчас на раскопках в составе поволжской археологической экспедиции, удалось совершить очень значимое открытие. Наши ребята, исследующие дом стеклодува в квартале ремесленников, обнаружили медные монеты золотоордынского периода, а также штемпель, при помощи которого они делались. Вероятно, там располагался монетный двор, где чеканились деньги», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 23 июля.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что первые раскопки Селитренного городища начались еще 100 лет назад и впервые за это время в культурном слое археологами найден монетный штемпель.

«За прошедший век исследователям не удавалось обнаружить ничего похожего на монетный двор. Пензенской археологической экспедиции повезло. Но везение — это всегда результат упорного труда и серьезной подготовки. Впереди у наших историков — новые находки и новые исследования», — отметил губернатор.

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