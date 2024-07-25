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В Пензе в День ВМФ будет торжественно открыт памятный знак на набережной

10:10 | 25.07.2024 | Общество

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Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Торжественное открытие памятного знака в виде двух якорей высотой около 2,5 метров и весом примерно 1 тонну 850 кг, объединенных якорной цепью, состоится на нижней прогулочной зоне набережной реки Суры в Пензе в рамках мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота, в предстоящее воскресенье, 28 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Пензе в День ВМФ будет торжественно открыт памятный знак на набережной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С инициативой установки объекта выступили члены Пензенского морского собрания, администрация города Пензы поддержала данную идею и выделила место в районе монумента «Росток», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что торжественное мероприятие начнется в 10.30, принять участие в нем могут все желающие.

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