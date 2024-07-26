В Пензе на месте новой дороги около цирка завершен перенос коммуникаций
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Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Перенос теплотрассы, сетей газоснабжения и кабельной линии связи завершен в месте строительства новой дороги около цирка в Пензе — между улицами Плеханова и Гладкова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.
Фото: Penza-gorod.ru
«Подрядная организация занимается устройством дорожного полотна», — уточняется в тексте.
В нем добавляется, что впоследствии будут организованы работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, мощению тротуаров, обустройству уличного освещения.
«После асфальтирования проезжей части здесь установят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку», — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что протяженность нового участка дороги составит 176 метров.