В Пензе на месте новой дороги около цирка завершен перенос коммуникаций Общество

Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Перенос теплотрассы, сетей газоснабжения и кабельной линии связи завершен в месте строительства новой дороги около цирка в Пензе — между улицами Плеханова и Гладкова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«Подрядная организация занимается устройством дорожного полотна», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что впоследствии будут организованы работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, мощению тротуаров, обустройству уличного освещения.

«После асфальтирования проезжей части здесь установят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что протяженность нового участка дороги составит 176 метров.