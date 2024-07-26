15:41:53 Пятница, 26 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Строительство сетей водоотведения в Лесном завершено на 70%

10:02 | 26.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Строительство сетей, предназначенных для отведения хозяйственно-бытовых стоков от поселка Лесной и территории исправительной колонии до очистных сооружений города Заречного Пензенской области, выполнено на 70%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Строительство сетей водоотведения в Лесном завершено на 70%

Фото: Penza-gorod.ru

«Методом горизонтально-направленного бурения выполнена укладка трубопровода по перемычке прудов в поселке Лесной и переход под автодорогой в районе Ахунского переезда. Вдоль лесной полосы работы ведутся открытым способом», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что на данный момент смонтированы колодцы, задвижки, фасонные части трубопровода, проводится устройство песчаного основания с последующей засыпкой труб.

«Общая протяженность напорной части коллектора составляет 3 км 300 метров. [...] Завершение строительства запланировано на конец августа текущего года», — уточняется в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани
Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на проспекте Победы в Пензе и скрылся
В Пензе мужчина обвиняется в убийстве супруги Житель Пензы подозревается в краже умных колонок и маршрутизаторов из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама