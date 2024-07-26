Строительство сетей водоотведения в Лесном завершено на 70% Общество

Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Строительство сетей, предназначенных для отведения хозяйственно-бытовых стоков от поселка Лесной и территории исправительной колонии до очистных сооружений города Заречного Пензенской области, выполнено на 70%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Методом горизонтально-направленного бурения выполнена укладка трубопровода по перемычке прудов в поселке Лесной и переход под автодорогой в районе Ахунского переезда. Вдоль лесной полосы работы ведутся открытым способом», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что на данный момент смонтированы колодцы, задвижки, фасонные части трубопровода, проводится устройство песчаного основания с последующей засыпкой труб.

«Общая протяженность напорной части коллектора составляет 3 км 300 метров. [...] Завершение строительства запланировано на конец августа текущего года», — уточняется в сообщении.