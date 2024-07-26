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В Заречном на ремонт тротуаров из бюджета города выделено 5 млн. рублей

11:13 | 26.07.2024 | Общество

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Заречный, 26 июля 2024. PenzaNews. 5 млн. рублей выделено из бюджета Заречного Пензенской области на ремонт тротуаров в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном на ремонт тротуаров из бюджета города выделено 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На эти средства будет отремонтировано восемь участков. Все они обновляются по обращениям жителей, в том числе оставленным на платформе «Умный город», — отмечается в тексте.

Из него следует, что на некоторых объектах работы уже завершены.

«Самый протяженный участок заасфальтирован около дома №13 на проезде Молодежном, сделан небольшой участок на улице Ленина, тротуар при переходе от обелиска Победы, подходы к тротуарам в сторону проходной «АМ». Выполнены работы между детским садом и домом на улице Строителей, 3Б. Обновлен тротуар вдоль центрального парка «Заречье», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что в настоящее время завершается строительство тротуара на улице Торговой, где уже подготовлено основание и установлены бордюры.

«Будет заасфальтирована и дорожка в зоне отдыха «Лесная», которая ведет от гостиницы в сторону 18-го микрорайона», — указано в тексте.

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