Качество воды в пруду зоны отдыха «Лесная» в Заречном все еще не соответствует нормативам Общество

Заречный, 26 июля 2024. PenzaNews. Качество воды в пруду на территории зоны отдыха «Лесная» в Заречном все еще не соответствует нормативам.

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«Специалисты центра гигиены и эпидемиологии №59 ФМБА России после анализа очередных проб воды в пруду зоны отдыха «Лесная» установили, что она все еще не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Купание в этом водоеме временно ограничено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В нем напоминается, что пруд зоны отдыха «Лесная» — это единственное место в городе, которое официально определено для купания.

«Водоем в зоне отдыха «Солнечная» для этого не используется», — уточняется в тексте.