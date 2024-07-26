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Качество воды в пруду зоны отдыха «Лесная» в Заречном все еще не соответствует нормативам

15:00 | 26.07.2024 | Общество

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Заречный, 26 июля 2024. PenzaNews. Качество воды в пруду на территории зоны отдыха «Лесная» в Заречном все еще не соответствует нормативам.

Качество воды в пруду зоны отдыха «Лесная» в Заречном все еще не соответствует нормативам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты центра гигиены и эпидемиологии №59 ФМБА России после анализа очередных проб воды в пруду зоны отдыха «Лесная» установили, что она все еще не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Купание в этом водоеме временно ограничено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В нем напоминается, что пруд зоны отдыха «Лесная» — это единственное место в городе, которое официально определено для купания.

«Водоем в зоне отдыха «Солнечная» для этого не используется», — уточняется в тексте.

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