Памятный знак морякам-пензенцам открыт на набережной реки Суры Общество

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Памятный знак морякам-пензенцам торжественно открыт на нижней прогулочной зоне набережной реки Суры в районе стелы «Росток» в рамках мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота.

Фото: Penza-gorod.ru

Он представляет собой два якоря высотой около двух с половиной метров и весом весом примерно 1 тонну 850 кг, которые объединены якорной цепью.

Между ними размещена табличка с надписью «Сынам пензенской земли – защитникам морских рубежей Отечества».

Также между якорями установлена плита для возложения цветов. Надпись на ней гласит: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь — славный. Адмирал Нахимов П.С.»

Как сообщил глава Пензы Александр Басенко, установить памятный знак предложили члены Пензенского морского собрания, а власти города поддержали эту инициативу и выделили место у стелы «Росток».

«В нашем городе проживают более 3 тыс. представителей ВМФ, в регионе — около 6 тыс. Теперь у пензенского морского братства появилось место для проведения патриотических мероприятий и встреч ветеранов», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 28 июля.

Александр Басенко выразил мнение, что якоря «удачно вписались в общую картину».

«На торжественную церемонию пришли и ветераны ВМФ, и действующие моряки, и много юных пензенцев, что говорит о преемственности поколений. Важно передавать молодому поколению эстафету мужества, верности служебному долгу, гордости за свою страну», — отметил глава Пензы.