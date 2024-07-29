«Пенза Карт» будет выполнять функции оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте Общество

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» заключило с ООО «Пенза Карт» договор на выполнение функций оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров и провоза багажа (АСУОП) автомобильным и наземным городским электрическим транспортом на маршрутах регулярных перевозок в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, а также межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в регионе, транспортное обслуживание населения на которых осуществляется по регулируемым тарифам. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

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«Для реализации проекта единой системы оплаты проезда в общественном транспорте Пензы, в частности, введения транспортной карты, заключен договор с оператором автоматизированной системы учета и оплаты проезда в пассажирском транспорте ООО «Пенза Карт», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что единая система оплата проезда будет доступна на маршрутах с регулируемым тарифом: в троллейбусах №1, 2, 6, 7, 8, 9, 105, в автобусах большого класса №54, 66, 70, 82С, 130, 149, 165, а также среднего и малого классов №2А, 6, 10, 75, 80, 26 и 40, при этом конкретные сроки не уточняются.

«Системой в конечном итоге планируется охватить весь общественный транспорт Пензы и Пензенской области», — добавляется в сообщении.

Ранее ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объявил конкурс по отбору оператора АСУОП.

Согласно протоколу от 25 июня 2024 года, на него поступило две заявки: от ООО «Пенза Карт» (генеральный директор — Юрий Анфалов) и ООО «Центр управления движением» (генеральный директор — Алексей Ермаков).

Как указано в протоколе заседания конкурсной комиссии от 4 июля, к участию в конкурсе было допущено только ООО «Пенза Карт».

В связи с допуском только одного участника конкурс был признан несостоявшимся.