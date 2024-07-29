В Пензенской области более 4,2 тыс. родителей детей с инвалидностью получают выплаты по уходу за ребенком Общество

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Более 4,2 тыс. родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью или ухаживающих за инвалидом с детства I группы, получают в Пензенской области ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального отделения Социального фонда России.

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«С начала 2024 года вступил в силу закон, который позволяет получать ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Ранее оформить такой уход могли только неработающие родители или опекуны», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что продолжительность занятости не должна превышать 40 часов в неделю.

«Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инвалидами I группы и детьми с инвалидностью, в страховой стаж, пенсионный коэффициент — 1,8 за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему гражданину формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», — отмечается в сообщении.