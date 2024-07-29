За полгода зарегистрировано 40 происшествий с участием легковых такси на дорогах Пензенской области Общество

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. 40 происшествий на дорогах Пензенской области с участием легковых такси, в результате которых 50 человек получили травмы различной степени тяжести, зарегистрировано в I полугодии 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«При этом по вине самих водителей легкового такси зарегистрировано 20 ДТП, где 26 человек получили травмы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в период с 25 по 31 июля на территории Пензенской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», направленное на предотвращение ДТП с участием такси, а также пресечение нарушений ПДД, допущенных водителями, должностными и юридическими лицами при организации и осуществлении перевозок пассажиров.