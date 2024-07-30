Пилотажная группа «Стрижи» выступит в Пензе 1 августа на открытии сборов «Гвардеец» Общество

Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выступит в Пензе в предстоящий четверг, 1 августа, на церемонии открытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец», которая впервые состоится у стелы «Росток» на набережной реки Суры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

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«Церемонию смогут посетить все желающие — жители и гости Пензы. Традиционно ожидается приезд почетных гостей, среди которых [...] Герой России Александр Янклович, а также герои СВО. Начало праздника запланировано на 15.00», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что церемония открытия станет самой масштабной за все время проведения сборов, которые в этом году будут организованы в десятый раз и продлятся три недели.