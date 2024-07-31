Олег Мельниченко подверг критике ход работ на пруду у больницы №6 в Пензе Общество

Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подверг критике ход работ на пруду у клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

«Меня интересуют сроки сдачи объекта. Там должно параллельно идти благоустройство берега, [...] но основные работы не доделаны», — сказал он в ходе заседания областного правительства в минувший вторник, 30 июля.

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Как сообщил глава Пензы Александр Басенко, со строительной компанией, которая будет заниматься благоустройством, достигнута договоренность об углублении пруда, помимо тех работ, которые выполнены по линии регионального Минлесхоза.

«Пруд в порядок приведем в летний период», — заявил он.

В свою очередь Олег Мельниченко выразил недовольство организацией работ на объекте.

«В 2024 году мы не смогли предоставить нашим горожанам нормальный пруд, а радостный доклад, что благоустройство ведется, не соответствует действительности. Ничего там до конца не сделано, я ездил туда лично и смотрел, поручение мое не выполнено», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.