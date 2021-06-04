Заключен контракт на 27 млн. рублей на расчистку пруда у больницы №6 в Пензе Общество

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в лице врио министра Ильи Галкина заключило с зарегистрированной в Ставропольском крае компанией «Юмакс» в лице директора Максима Сивоконева государственный контракт на сумму более 27 млн. рублей, предусматривающий проведение в 2021–2024 годах работ по расчистке пруда у клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

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Согласно документу, соответствующие работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Они инициированы с целью расчистки пруда от донных отложений, улучшения качества воды, уменьшения негативного воздействия вод на окружающую среду и здоровье жителей.

Работы будут проводиться в четыре этапа: первый — с даты заключения контракта по 21 декабря 2021 года, второй — с 1 января по 1 декабря 2022 года, третий — с 1 января по 1 декабря 2023 года, четвертый — с 1 января по 1 декабря 2024 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пруд у клинической больницы №6 в Пензе был образован в 1984 году путем строительства гидротехнического сооружения. Максимальная глубина водоема около плотины составляет 6,4 метра.

Генеральным планом города предусмотрено обустройство берегов водного объекта и создание рекреационной зоны.

27 апреля 2021 года начальник отдела водных ресурсов, водохозяйственных мероприятий и государственного надзора в сфере природопользования, охраны окружающей Минлесхоза Пензенской области Елена Княжнева сообщила журналистам, что расчистка пруда будет осуществляться многофункциональным плавучим земснарядом с подачей пульпы на карты намыва, затем подсушенный грунт будет вывозиться на полигон ТБО для использования под пересыпку, а по окончании работ карты намыва будут рекультивированы.

По ее словам, во время работ предусмотрено временное складирование грунта на площади 30 тыс. кв. метров.