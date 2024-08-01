11:46:34 Четверг, 1 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко сообщил об увеличении до 400 тыс. рублей размера выплаты при заключении контракта на военную службу

09:18 | 01.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что размер суммы, выплачиваемой в регионе при заключении контракта на военную службу, составит 400 тыс. рублей.

Мельниченко сообщил об увеличении до 400 тыс. рублей размера выплаты при заключении контракта на военную службу

Фото: Pnzreg.ru

«Указом президента Российской Федерации размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны с 1 августа 2024 года, составит 400 тыс. рублей. [...] Мы в Пензенской области также повышаем размер суммы, выплачиваемой при заключении контракта на военную службу, до 400 тыс. рублей. Эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 31 июля.

«Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более 1 млн. рублей», — отметил он.

По словам губернатора, все социальные гарантии и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей сохраняются.

«Победа — наша общая цель. Все наши силы и средства, вся наша воля и энергия направлены на ее достижение», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Заре близится к завершению строительство одного из домов для переселенцев В Пензе водитель кроссовера сбил ребенка
В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар
В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Житель Мокшанского района получил 12 лет колонии особого режима за причинение смерти родственнику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама