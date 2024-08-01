Мельниченко сообщил об увеличении до 400 тыс. рублей размера выплаты при заключении контракта на военную службу Общество

Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что размер суммы, выплачиваемой в регионе при заключении контракта на военную службу, составит 400 тыс. рублей.

Фото: Pnzreg.ru

«Указом президента Российской Федерации размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны с 1 августа 2024 года, составит 400 тыс. рублей. [...] Мы в Пензенской области также повышаем размер суммы, выплачиваемой при заключении контракта на военную службу, до 400 тыс. рублей. Эта мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 31 июля.

«Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более 1 млн. рублей», — отметил он.

По словам губернатора, все социальные гарантии и льготы участникам специальной военной операции и членам их семей сохраняются.

«Победа — наша общая цель. Все наши силы и средства, вся наша воля и энергия направлены на ее достижение», — подчеркнул Олег Мельниченко.