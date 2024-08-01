В Пензе стартовала акция «Собери ребенка в школу» Общество

Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Пензе.

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«Сформирован реестр несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в поддержке в связи с подготовкой ребят к новому учебному году. В списке — 986 детей, из них 365 мальчиков и девочек сядут за парты впервые», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В нем поясняется, что в учреждениях социального обслуживания созданы комиссии по оказанию помощи семьям с учетом критериев нуждаемости.

«Организована работа по привлечению к участию в акции организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей», — отмечается в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что в отделениях срочной социальной помощи учреждений соцобслуживания на постоянной основе идет прием от населения вещей для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«В настоящее время необходимы школьная и спортивная форма, детская обувь, ранцы, канцелярские принадлежности», — уточняется в нем.