В Пензенской области произведен перерасчет пенсий более 71 тыс. работавших в 2023 году пенсионеров Общество

Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Перерасчет страховых пенсий более 71 тыс. пенсионеров, работавших в 2023 году, произведен в Пензенской области в беззаявительном порядке. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Социального фонда России в четверг, 1 августа.

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«Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия.

«Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что с 1 августа также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии.

«Накопительные пенсии у 674 пензенцев с августа будут увеличены на 7%. Ежемесячная прибавка к пенсии 449 участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,9%», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что средний размер накопительной пенсии составляет 907,17 рубля в месяц, срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2 тыс. 353,62 рубля в месяц.

В тексте также указано, что к 1 августу завершена работа по доплатам к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года.

«Всего перерасчет получат 1 тыс. 306 человек, средний размер разовой доплаты им составит 3,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.