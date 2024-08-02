Через сборы «Гвардеец» за все годы реализации проекта прошли более 5 тыс. юношей — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Более 5 тыс. юношей стали участниками военно-патриотических сборов «Гвардеец» за все годы реализации проекта. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Мне близок именно это проект, потому что я являюсь одним из его разработчиков. Мы очень хорошо используем базу Пензенского артиллерийского инженерного института. То есть ничего не надо придумывать. Есть преподаватели, есть материальная база для подготовки и обучения. За годы работы «Гвардейца» через эти сборы прошли более 5 тыс. ребят», — сказал он журналистам перед началом церемонии открытия X юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец» в минувший четверг, 1 августа.

По словам Олега Мельниченко, программа сборов с каждым годом становится сложнее.

«Что-то придумываем сами, что-то нам сообщают дети, что им хотелось бы видеть. Стараемся ориентироваться на их мнение. Мне кажется, в этом году будет особенно интересно. Ребята уедут отсюда абсолютно довольными и, я думаю, определятся с выбором будущей профессии», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензенской области проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе совместно с Минобороны РФ.

В 2024 году продолжительность сборов увеличена до трех недель.

Юноши из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой народной республики пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. Впервые на сборах пройдут занятия по изучению и управлению БПЛА. Также юнармейцы примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам.