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В Пензе стартовали юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец»

09:28 | 02.08.2024 | Общество

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Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Церемония открытия X юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» состоялась на набережной реки Суры у стелы «Росток» в Пензе в минувший четверг, 1 августа.

В Пензе стартовали юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец»

Фото: Pnzreg.ru

К участникам сборов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой народной республики с приветствием обратились заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На открытие были приглашены Герой России Александр Янклович (Саратовская область), участник освобождения Луганской народной республики Александр Григоренко (Пермский край), кавалеры орденов Мужества Артем Николаев (Пензенская область) и Александр Тихонов (Чувашия).

Как отметил Олег Машковцев, воспитание подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к истории Отечества и доблестных подвигов предков — важнейшая задача.

«Именно поэтому мы в Приволжском федеральном округе реализуем проект «Гвардеец» для самых мотивированных ребят, которые мечтают посвятить себя службе стране. Для молодежи это прекрасная возможность проявить свои лучшие качества», — сказал он.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на то, что открытие юбилейных сборов проходит у стелы «Слава Героям», где размещены имена земляков, которыми гордятся пензенцы.

«В церемонии открытия принимают участие наши современники, совершившие подвиги во имя Родины. От имени организаторов и участников сборов «Гвардеец» благодарю их за пример мужества и патриотизма для юного поколения. Убежден, что «гвардейцы», пройдя достойную подготовку, через несколько лет встанут в ряды защитников Отечества», — подчеркнул он.

В продолжение официальной части Александр Янклович поблагодарил руководство ПФО и Пензенской области за внимание к патриотическому воспитанию молодежи.

«Я уверен, что сегодняшние «гвардейцы», став в строй и надев форму, впредь и навсегда будут чтить заветы наших военачальников от Суворова до Жукова, будут достойны наших воинов, защищающих страну на полях сражений. Выражаю жителям Пензенской области огромную благодарность за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете фронту. Хочу вас заверить, что победа однозначно будет за нами. Враг будет разбит, и мы сделаем все для того, чтобы наша страна жила мирной жизнью», — сказал он.

Затем директору сборов Александру Булгакову был передан кубок, который в конце смены будет вручен команде победителей.

Подарком для участников и гостей церемонии стало выступление пилотажной группы «Стрижи».

В небе над Пензой были выполнены фигуры высшего пилотажа, сообщает пресс-служба облправительства.

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