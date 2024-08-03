В Пензе начали восстанавливать утраченные элементы мозаичного панно «Кандиевское восстание» Общество

Пенза, 3 августа 2024. PenzaNews. Работы по восстановлению утраченных элементов мозаичного панно «Кандиевское восстание» начаты на улице Московской в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Одно из важных направлений в работе городской администрации — сохранение достопримечательностей, бережное отношение к нашей истории. Приступили к восстановлению панно «Кандиевское восстание», расположенного в сердце Пензы — на улице Московской. Установили в тестовом режиме первую панель. Проверяем крепежную систему», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 2 августа.

Александр Басенко добавил, что всего будет заменено девять утраченных панелей общей площадью 6,3 кв. метра.

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«Предварительно закупили 110 кг смальты — цветного непрозрачного стекла, который накололи на фракции размером 2,5 на 5 см. Из этих кусочков специалисты мастерской «Добро» собрали мозаичное изображение по сохранившимся фотографиям. Цветовое решение по подбору фрагментов согласовали с представителями регионального отделения Союза художников России», — пояснил глава Пензы.

По его словам, основные работы по монтажу недостающих элементов планируется провести на следующей неделе.

«Чтобы защитить панно от влаги, сделаем над ним козырек и слив», — отметил он.