В Пензе в День государственного флага России состоится патриотический велопробег Общество

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Патриотический велопробег «Триколор. Импульс первых», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, состоится на Олимпийской аллее в Пензе в четверг, 22 августа.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии Пензы, велопробег проводится при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», принять участие в нем могут все желающие.

«Для этого необходимо прийти в футболке белого, синего или красного цвета. При отсутствии своего велосипеда или самоката транспортное средство предоставят бесплатно», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что регистрация участников начнется у олимпийских колец в 11.00, старт велопробегу будет дан в полдень.

В сообщении указано также, что, кроме велопробега, запланированы мастер-классы, выступления фольклорной шоу-группы «Зазноба» и солистки парка имени В.Г. Белинского Ольги Козыревой, презентация спортивных организаций и другие мероприятия.