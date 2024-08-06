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Единый туристический маршрут в центре Пензы повысит интерес к достопримечательностям — Александр Басенко

13:16 | 06.08.2024 | Общество

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Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Единый туристический маршрут в центре Пензы повысит интерес к достопримечательностям города. Такое мнение выразил глава Пензы Александр Басенко.

Единый туристический маршрут в центре Пензы повысит интерес к достопримечательностям — Александр Басенко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В центре Пензы создается единый туристический маршрут, который повысит интерес к достопримечательностям города. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» муниципалитет получил субсидию из федерального и регионального бюджетов на обустройство исторического центра города. Разработано концептуальное решение», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 6 августа.

Глава города уточнил, что на выделенные средства будет обновлена территория у памятника «Первопоселенец».

«Заиграет красками новая архитектурная подсветка. Появятся новые урны, скамейки, уличные светильники. Обращаю внимание, что сегодня подрядная организация начнет снимать гербы с ограждения. Их вернут после реставрации. Планируем восстановить существующие указатели, добавить еще несколько, а также установить информационные стенды, которые помогут сориентироваться в культурном пространстве», — пояснил Александр Басенко.

Он добавил, что в сквере имени М.Ю. Лермонтова будут размещены современный туристско-информационный центр и туалетный модуль.

«Набережную реки Суры украсит архитектурная композиция в стиле абашевской игрушки, одного из брендов региона», — отметил глава Пензы.

Он сообщил, что за счет муниципального бюджета будет выполнен текущий ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, а также намечено вымостить плиткой участок между домами №5 и №13 на улице Кирова.

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