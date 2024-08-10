Олег Мельниченко поделился деталями проектов по развитию внутреннего туризма в Мокшанском и Земетчинском районах
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Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поделился деталями проектов по развитию внутреннего туризма в Мокшанском и Земетчинском районах.
Фото: T.me/omelnichenko
«Хочу поделиться интересными деталями проектов по развитию внутреннего туризма, которые в этом году воплотят в Пензенской области. Задумки получили поддержку из регионального бюджета. Воссозданная в Мокшанском районе сторожевая башня превратится в мини-музей и погрузит гостей в эпоху стрельцов. А в поселке Земетчино, которому исполняется 340 лет, установят фигурки медведей-земцов», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в субботу, 10 августа.
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Олег Мельниченко отметил, что медведь — символ муниципального образования, он изображен на гербе, а «земец» означает «владелец земли».
«Образы косолапых-земцов помог сгенерировать искусственный интеллект», — сообщил губернатор.
Он напомнил, что средства на развитие внутреннего туризма выделяются ежегодно.
«В этом году было подано 16 заявок, на конкурсной основе финансирование получили пять районов (Мокшанский, Земетчинский, Сердобский, Наровчатский и Башмаковский)», — уточнил глава региона.