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В Пензе в связи с праздником православной культуры у Спасского собора изменят схему движения транспорта

17:18 | 13.08.2024 | Общество

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Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Схема организации дорожного движения будет изменена в историческом центре Пензы в связи с проведением областного праздника православной культуры «Спас», который состоится у Спасского кафедрального собора в предстоящее воскресенье, 18 августа.

В Пензе в связи с праздником православной культуры у Спасского собора изменят схему движения транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В воскресенье, 18 августа, с 9.00 до 17.00 запретят проезд по улице Белинского — от улицы Лермонтова до [улицы] Карла Маркса, а также по улице Карла Маркса — от улицы Кирова до [улиц] Советской, Володарского», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте городской администрации.

В нем добавляется, что с 22.00 субботы, 17 августа, до 17.00 следующего дня будет ограничена стоянка на улице Московской — от улицы Карла Маркса до Соборной площади, на улице Карла Маркса — от улицы Кирова до улиц Советской, Володарского, на улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса.

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