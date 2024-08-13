В Пензе в связи с праздником православной культуры у Спасского собора изменят схему движения транспорта Общество

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Схема организации дорожного движения будет изменена в историческом центре Пензы в связи с проведением областного праздника православной культуры «Спас», который состоится у Спасского кафедрального собора в предстоящее воскресенье, 18 августа.

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«В воскресенье, 18 августа, с 9.00 до 17.00 запретят проезд по улице Белинского — от улицы Лермонтова до [улицы] Карла Маркса, а также по улице Карла Маркса — от улицы Кирова до [улиц] Советской, Володарского», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте городской администрации.

В нем добавляется, что с 22.00 субботы, 17 августа, до 17.00 следующего дня будет ограничена стоянка на улице Московской — от улицы Карла Маркса до Соборной площади, на улице Карла Маркса — от улицы Кирова до улиц Советской, Володарского, на улице Белинского — от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса.