Из Пензы в Курскую область отправлен первый гуманитарный груз Общество

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Первая партия гуманитарного груза для жителей Курской области, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины, отравлена из Пензы во вторник, 13 августа. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу поблагодарить всех, кто оперативно откликнулся на просьбу оказать поддержку жителям Курской области. Сегодня мы отправили первую партию собранного пензенцами гуманитарного груза. Погрузили 20 тонн: бутилированную воду, продукты питания, одежду — все то, что необходимо людям в первую очередь. Также в Курскую область везут 10 ноутбуков, которые требуются волонтерам для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сбор гуманитарной помощи продолжается.

«Новую партию отправим до конца недели, когда «КамАЗы» вернутся обратно в Пензу. Активно занимаются этой работой «Единая Россия» и Народный фронт», — добавил Олег Мельниченко.

«То, что пришлось пережить жителям Курской области, — наша общая боль. А победа — наше общее дело. Единение и поддержка друг друга — сейчас самое важное. Спасибо всем, кто не остается в стороне», — подчеркнул губернатор Пензенской области.