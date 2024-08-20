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В Курскую область планируется отправить около 700 кубометров круглого леса из Пензенской области

09:10 | 20.08.2024 | Общество

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Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Около 700 кубометров круглого леса планируется отправить из Пензенской области в Курскую область. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Курскую область планируется отправить около 700 кубометров круглого леса из Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенцы продолжают отправлять гуманитарные грузы для жителей Курской области. Достигнута договоренность Минлесхоза Пензенской области с арендаторами лесных участков о выделении древесины для создания фортификационных сооружений. [...] Всего в рамках этой договоренности планируется отправить в Курскую область около 700 кубов круглого леса», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 19 августа.

По его словам, два грузовика уже ушло из Никольска.

«Выражаю благодарность нашим активным и отзывчивым землякам, которые всегда готовы в трудную минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — добавил Олег Мельниченко.

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