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В Пензе планируется до ноября завершить строительство дороги севернее «Лугометрии»

10:02 | 20.08.2024 | Общество

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Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко сообщил, что до ноября планируется завершить строительство автомобильной дороги, расположенной севернее микрорайона «Лугометрия».

В Пензе планируется до ноября завершить строительство дороги севернее «Лугометрии»

Фото: T.me/basenkoAN

«До ноября планируем завершить строительство автомобильной дороги, расположенной севернее микрорайона «Лугометрия». Работы на объекте ведем по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного нашим президентом Владимиром Путиным. Реализация программы на территории региона ведется при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 19 августа.

Александр Басенко уточнил, что уже завершено переустройство инженерных сетей, обустроена ливневая канализация, смонтированы ливневые очистные сооружения, вынесена трансформаторная подстанция.

«На протяжении всей дороги, а это чуть более 2 км, подрядчик делает тротуары, устанавливает бордюры и световые опоры уличного освещения, идет устройство дорожного полотна. Сейчас специалисты подрядной организации укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке примыкания дороги к транспортной развязке на 624 км федеральной трассы М5 «Урал». Затем приступят к финишной асфальтировке», — пояснил глава Пензы.

По его словам, благодаря строительству развязки, а также дорог севернее и восточнее «Лугометрии» значительно улучшится транспортная доступность для жителей сразу нескольких микрорайонов.

«У них появятся альтернативные варианты передвижения по городу и сократится время в пути», — отметил Александр Басенко.

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