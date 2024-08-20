В Пензе планируется до ноября завершить строительство дороги севернее «Лугометрии» Общество

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко сообщил, что до ноября планируется завершить строительство автомобильной дороги, расположенной севернее микрорайона «Лугометрия».

Фото: T.me/basenkoAN

«До ноября планируем завершить строительство автомобильной дороги, расположенной севернее микрорайона «Лугометрия». Работы на объекте ведем по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного нашим президентом Владимиром Путиным. Реализация программы на территории региона ведется при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 19 августа.

Александр Басенко уточнил, что уже завершено переустройство инженерных сетей, обустроена ливневая канализация, смонтированы ливневые очистные сооружения, вынесена трансформаторная подстанция.

«На протяжении всей дороги, а это чуть более 2 км, подрядчик делает тротуары, устанавливает бордюры и световые опоры уличного освещения, идет устройство дорожного полотна. Сейчас специалисты подрядной организации укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия на участке примыкания дороги к транспортной развязке на 624 км федеральной трассы М5 «Урал». Затем приступят к финишной асфальтировке», — пояснил глава Пензы.

По его словам, благодаря строительству развязки, а также дорог севернее и восточнее «Лугометрии» значительно улучшится транспортная доступность для жителей сразу нескольких микрорайонов.

«У них появятся альтернативные варианты передвижения по городу и сократится время в пути», — отметил Александр Басенко.