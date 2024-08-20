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Олег Мельниченко посетил Земетчинский район, где в рамках проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты

11:12 | 20.08.2024 | Общество

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Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Земетчинский район, где в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты.

Олег Мельниченко посетил Земетчинский район, где в рамках проекта по стимулированию рождаемости приводят в порядок социально значимые объекты

Фото: Pnzreg.ru

«Осмотрел социально важные объекты в райцентре Земетчино, которые мы приводим в порядок в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Прежде всего предусматривается создание более высокого качества жизни на этой территории», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 19 августа.

По его словам, практически завершен ремонт земетчинской автостанции, являющейся филиалом АО «Пензенское объединение автовокзалов», которая «не видела обновления с советских времен».

«Сейчас идет отделка фасада и установка пассажирских кресел в зале ожидания. В штатном режиме вокзал должен заработать с 1 сентября», — сообщил Олег Мельниченко.

Он отметил, что завершены основные работы на девяти дорогах райцентра, еще на трех — капитальный ремонт продолжается.

«Планируется приступить к разработке проектно-сметной документации на ремонт дороги на улице Калинина и строительство дороги от села Раево до границы Пензенской области», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко также обратил внимание на то, что продолжается капитальный ремонт земетчинского лицея, День знаний дети должны встретить в обновленном здании, с новой мебелью и учебным оборудованием.

«Также приводим в порядок общежитие земетчинского филиала нижнеломовского многопрофильного техникума. Нужно создавать студентам достойные условия не только для учебы, но и в быту», — подчеркнул губернатор.

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