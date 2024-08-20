ДОЦ «Белка» оштрафован на 20 тыс. рублей Общество

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен ООО «Детский оздоровительный центр «Белка» за нарушения санитарного законодательства. Это следует из сообщения пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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«При проведении санитарно-эпидемиологического расследования специалистами управления Роспотребнадзора по Пензенской области [...] в отношении ООО «ДОЦ «Белка» установлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в том, что юридическим лицом не обеспечено обследование сотрудников пищеблока с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии. Кроме того, питьевая вода из систем холодного водоснабжения, отобранная из крана раковины для мытья рук умывальника в детском лагере отдыха, не соответствуют требованиям СанПиН по санитарно-микробиологическим показателям безопасности, в образцах обнаружены обобщенные колиформные бактерии», — сказано в тексте.

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В нем поясняется, что по итогам санитарно-эпидемиологического расследования были составлены протоколы об административных правонарушениях, которые вместе с иными материалами направлены в суд.

«По результатам рассмотрения дела Железнодорожным районным судом Пензы вынесено постановление о признании ООО «ДОЦ «Белка» виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 [«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»], ст. 6.5 КоАП РФ [«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»] с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», — указано в сообщении.