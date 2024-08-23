Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность во время мероприятий по случаю Дня знаний и в период выборов Общество

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность граждан во время мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года, а также в период выборов.

Фото: Pnzreg.ru

«Обращаю внимание на то, что в этом году у нас День знаний фактически будет идти два дня. 1 сентября откроем две новые школы, а также проведем массовое мероприятие на Юбилейной площади Пензы. Днем состоится презентация возможностей наших учреждений дополнительного образования и спортивных школ, а вечером пройдет концерт группы «Хор Турецкого», куда пойдут дети с родителями. Прошу обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности на этом празднике», — сказал он в ходе заседания антитеррористической комиссии в Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на недопустимость проведения фейерверков и использования пиротехники в местах массового скопления людей, а также затронул тему торговли спиртным.

«В Пензенской области законодательно предусмотрено ограничение продажи спиртного 1 сентября. Но в этом году у нас получается, что День знаний 2 сентября состоится. Думаю, что в день, когда дети пойдут в школу, не должны питейные заведения работать, давайте этот вопрос документально оформим», — предложил губернатор.

Говоря о предстоящих выборах, Олег Мельниченко отметил, что «подготовка идет организованно».

«По докладам глав, все идет спокойно. Давайте и дальше работать так, чтобы выборы у нас прошли без происшествий», — призвал руководитель субъекта федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в сентябре пройдут выборы депутатов Пензенской городской думы, собраний представителей Заречного, Кузнецка, Пензенского района. Также пройдут основные выборы депутатов представительных органов в 23 городских и 262 сельских поселениях. Будет задействовано 948 избирательных участков.