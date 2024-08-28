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В Пензе на территории 182 дворов уложен новый асфальт

13:00 | 28.08.2024 | Общество

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Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Новый асфальт уложен на территории 182 дворов в Пензе с начала текущего года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензе на территории 182 дворов уложен новый асфальт

Фото: Pnzreg.ru

«182 двора заасфальтировали в этом году, сейчас завершаем благоустройство», — сказал он, комментируя ход реализации проекта «Мой двор» во время визита в микрорайон Арбеково в минувший вторник, 27 августа.

По словам главы региона, в следующем году будет сделано не менее 180 дворов.

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«В 2026 году проект также будет продолжен, пусть люди не сомневаются. Только так удастся в относительный порядок привести наши микрорайоны, которыми с советских времен никто не занимался», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что также нужно заниматься решением других проблем, на которые обращают внимание жители.

«Люди просят провести опиловку деревьев. Для этого нужно укреплять техническую базу. Я принял решение по приобретению дополнительных вышек, закупим технику и будем улицы приводить в порядок», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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