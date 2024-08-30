В районе Юбилейной площади Пензы временно запретят проезд и стоянку транспорта Общество

Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать на улицах, расположенных вблизи Юбилейной площади в Пензе, в связи с проведением презентации спортшкол и концерта «Хора Турецкого», которые запланированы на предстоящее воскресенье, 1 сентября.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 22.00 31 августа до 20.00 следующего дня будет запрещен проезд по улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева, по улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина, а также по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева.

Кроме того, в этот же период будет ограничена стоянка на улице Суворова — от улицы Кулакова до улицы Бекешской, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

Помимо этого, 1 сентября с 15.00 до 20.00 будет запрещен проезд по улице Суворова — от улицы Бекешской до улицы Кулакова (за исключением общественного транспорта до 16.30), а также на улицах Толстого и Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина.