Полиция Пензенской области готова обеспечить безопасность во время выборов — УМВД Общество

Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Полиция Пензенской области готова обеспечить безопасность граждан и общественный порядок во время единого дня голосования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Всего в охране общественного порядка непосредственно на избирательных участках в период с 6 по 8 сентября будет задействовано около 5 тыс. сотрудников полиции, а также 150 сотрудников Росгвардии, 49 сотрудников пензенского линейного отдела МВД России на транспорте и около 2 тыс. представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в целях оказания практической помощи и контроля за обеспечением правопорядка за всеми территориальными отделами внутренних дел закреплены руководители подразделений аппарата управления МВД России по Пензенской области.

«За сутки перед проведением выборов будет проведено обследование мест голосования и прилегающей территории с применением технических средств и служебных собак. После чего все объекты будут взяты под круглосуточную охрану», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что с личным составом изучены нормативно-правовые документы, регламентирующие избирательное законодательство, проведены целевые инструктажи, поставлены задачи на проявление повышенной бдительности и оперативное реагирование при получении сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

«Личный состав управления МВД России по Пензенской области готов к обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения единого дня голосования», — подчеркивается в пресс-релизе.