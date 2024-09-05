Ремонт путепровода на улице 8 Марта по направлению в центр Пензы ведется силами муниципального учреждения
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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Ремонт путепровода на улице 8 Марта по направлению в центр города ведется силами МБУ «Пензавтодор». Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.
Фото: Penza-gorod.ru
«Отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, идет устройство выравнивающего слоя. Рабочие готовятся к финишной укладке дорожного полотна. Для этих целей используется продукция пензенского асфальтобетонного завода», — уточняется в тексте.
В нем указано, что работы выполняются на площади 12 тыс. кв. метров.
Как отметил директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов, путепровод был отремонтирован по нацпроекту «БКД» в 2017 году.
«За минувшие 7 лет дорожное полотно деформировалось. Поступали жалобы на колейность», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в сообщении.