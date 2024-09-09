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Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Генриха Вавилова

09:05 | 09.09.2024 | Общество

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, глава Пензы Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким заслуженного артиста России, актера областного драматического театра имени А.В. Луначарского Генриха Вавилова, скончавшегося на 90-м году жизни.

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Генриха Вавилова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Генрих Дмитриевич Вавилов запомнился почитателям его таланта и всем, кто был с ним знаком, как открытый, порядочный и скромный человек, не представлявший своей жизни без театра, щедро делившийся своим опытом с молодым поколением артистов», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

«Имя Генриха Дмитриевича Вавилова вписано в историю пензенского театрального искусства. Светлая память о нем навсегда останется с нами», — добавляется в тексте.

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