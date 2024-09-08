Умер заслуженный артист России Генрих Вавилов Общество

Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Заслуженный артист России, актер пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Генрих Вавилов скончался на 90-м году жизни в воскресенье, 8 сентября.

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«Руководство и коллектив пензенского областного драматического театра с глубоким прискорбием извещают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 90-м году ушел из жизни [...] Генрих Дмитриевич Вавилов. [...] Генрих Дмитриевич был невероятно доброжелательным, веселым и общительным человеком. Даже когда он уже не мог выходить из дому по состоянию здоровья, неизменно продолжал звонить коллегам, интересоваться жизнью театра, рассказывать анекдоты и забавные истории. Нам будет очень не хватать его на сцене и в жизни... Коллектив пензенского драматического театра скорбит об уходе Генриха Дмитриевича Вавилова и выражает глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в некрологе, размещенном на сайте драмтеатра.

Место и время церемонии прощания с Генрихом Вавиловым станут известны позднее.

Вавилов Генрих Дмитриевич родился в Сосновоборске Пензенской области 31 января 1935 года.

Там же окончил среднюю школу и начал трудовую деятельность помощником киномеханика в фабричном клубе.

В 1953 году впервые вышел на сцену кузнецкого драматического театра. Первыми актерскими пробами были эпизоды в спектакле «Вас вызывает Таймыр» и сказке «Королевство кривых зеркал». Третья работа — Теодоро в комедии Лопе де Вега «Собака на сене» — одна из ярчайших ролей мирового репертуара.

В 1954 году был призван в армию.

Через три года, окончив службу, вернулся на кузнецкую сцену.

В 1961 году был приглашен в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, где дебютировал в роли доктора Ренвика в спектакле «Замок Броуди».

В 1968 году принял приглашение кишиневского театра драмы и три сезона успешно играл там (Нил в «Мещанах» М. Горького, Митч в «Трамвае «Желание» Т. Уильямса, Андрей Прозоров в чеховских «Трех сестрах»).

В 1971 году вернулся в Пензу.

На пензенской сцене Генрих Вавилов сыграл почти полторы сотни ролей, одной из главных считается романтик и поэт Сирано де Бержерак из одноименной пьесы Э. Ростана.

В 1984 году Генриху Вавилову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России».

Отмечен премией губернатора Пензенской области (2011), медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» (2013), почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» (2021).

Скончался 8 сентября 2024 года.