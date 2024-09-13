Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и главы Минюста России Общество

Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и министра юстиции России Константина Чуйченко состоялась в минувший четверг, 12 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе нее глава региона сообщил о результатах работы по оказанию бесплатной юридической помощи населению Пензенской области.

«Только в этом году ее получили более 5 тыс. жителей, также 3 тыс. участников СВО, члены их семей, а еще люди, проживающие в пунктах временного размещения, которые прибыли из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, приграничных регионов», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, комментируя итоги рабочей встречи.

Он добавил, что проинформировал министра юстиции о работе шести исправительных центров, где трудоустроены более 500 осужденных.

«До конца года мы планируем увеличить количество рабочих мест», — отметил губернатор.

По его словам, Константин Чуйченко положительно оценил достигнутые результаты, отметив активную работу службы судебных приставов.

«Министр юстиции РФ также обозначил планы по реализации в Пензе инфраструктурных проектов, направленных на улучшение условий работы сотрудников системы. Будем взаимодействовать и дальше», — написал Олег Мельниченко.