В Пензе приступили к созданию арт-объекта по мотивам абашевской игрушки, который установят на набережной Общество

Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Пензенский скульптор Максим Кулев приступил к созданию арт-объекта по мотивам абашевской игрушки, который впоследствии планируется установить на набережной реки Суры. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Напомню, что благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» муниципалитет получил субсидию из федерального и регионального бюджетов на обустройство исторического центра города», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 15 сентября.

Александр Басенко уточнил, что вес самой большой фигуры составит примерно 700 кг, высота — около 3 метров, эскиз композиции был подготовлен в пензенском отделении Союза художников России.

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«Объекты решили выполнить из искусственного камня — стеклофибробетона. В настоящее время скульптор набирает объем, слой за слоем накладывая армированный стекловолокном бетон на сварной стальной каркас. После будут вылеплены более мелкие декоративные детали. [...] Особенность выбранного материала в том, что уже на третьи сутки после завершения работы бетон набирает 70% от максимальной прочности. За 28 суток фигура полностью высыхает и готова к установке», — отметил глава Пензы.

Он добавил, что также по нацпроекту ведется благоустройство территории памятника «Первопоселенец», а в сквере имени М.Ю. Лермонтова планируется разместить современный туристско-информационный центр и туалетный модуль.