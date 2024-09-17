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В пензенском филиале фонда «Защитники Отечества» появится демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием

15:04 | 17.09.2024 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием будет обустроена в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пензе в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В пензенском филиале фонда «Защитники Отечества» появится демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием

Фото: Pnzreg.ru

«Одна из наших важнейших задач сейчас — комплексная реабилитация вернувшихся домой бойцов, возвращение их к мирной жизни. В этом году мы создадим в пензенском филиале фонда «Защитники Отечества» демонстрационную комнату, где получившие ранения воины смогут обучиться использованию технических средств реабилитации и освоить повседневные бытовые навыки», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 17 сентября.

Глава региона уточнил, что часть необходимого оборудования уже закуплена, средства на эти цели выделены из областного бюджета.

«Социальной адаптации участников боевых действий нужно уделять особое внимание. Наши земляки должны обрести новый смысл жизни и иметь возможность реализовать себя», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, с момента открытия филиала фонда «Защитников Отечества» в Пензе содействие в решении возникающих вопросов получили почти 8 тыс. человек — ветеранов СВО и их близких.

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