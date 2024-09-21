Олег Мельниченко поставил задачи по дальнейшему развитию общественного транспорта в Пензенской городской агломерации Общество

Пенза, 21 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувшую пятницу, 20 сентября, поставил задачи по дальнейшему развитию общественного транспорта на территории Пензенской городской агломерации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Pnzreg.ru

«Во-первых, следующим шагом должна стать реконструкция троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций для полного соответствия современным требованиям. Во-вторых, поручил расширить сеть подвозящих маршрутов, чтобы они появились там, где остро необходимы. В-третьих, нацелил на переход на безналичный расчет в общественном транспорте. Это позволит фиксировать платежи и получать полную информацию о пассажиропотоке. В-четвертых, обозначил важность действия на дорогах принципа «зеленой волны», чтобы автобусы и троллейбусы не стояли в пробках», — написал он.

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Олег Мельниченко добавил, что уже этой осенью будет начата подготовка к реконструкции дорожной сети в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка с переустройством путепровода через железную дорогу.

«Поручил министерству цифрового развития, транспорта и связи региона подготовить новую схему транспортного сообщения для жителей микрорайона Маяк и города Заречный. Необходимо минимизировать возможные неудобства», — отметил губернатор.

По словам главы региона, он также поставил задачу обеспечить транспортное сообщение с ЖК «Лугометрия».

«Развязка на 624 км трассы М5 «Урал» в тестовом режиме уже действует, а скоро будет завершен ремонт дороги через микрорайон. Нужен общественный транспорт», — констатировал Олег Мельниченко.