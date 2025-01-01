21:04:50 Воскресенье, 22 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Спутнике» планируется построить акватермальный комплекс площадью более 10 тыс. кв. метров

13:30 | 22.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 22 сентября 2024. PenzaNews. «Термодом» планирует построить акватермальный комплекс в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

В «Спутнике» планируется построить акватермальный комплекс площадью более 10 тыс. кв. метров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже идут предпроектные работы, строительство может начаться в 2025 году, а комплекс получит название «Наутико». Он станет частью общего торгово-развлекательного пространства «Галактика», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что площадь акватермального комплекса составит более 10 тыс. кв. метров, из них более 1 тыс. кв. метров будут занимать бассейны — как уличные, так и под крышей.

«Оператором будущего объекта станет ООО «Центр здоровья», имеющий многолетний опыт управления подобными комплексами под брендом «ТерНаутико», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что похожие проекты реализованы в Видном и Мытищах.

В тексте указано, что акватермальный комплекс «Наутико» в «Спутнике» будет рассчитан на 1 млн. посещений в год.

Читайте также
«Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе
Житель Мокшанского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице В Лопатинском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой
В Каменском районе автомобиль съехал с дороги в кювет, водитель погиб Денис Канайкин назначен начальником управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама