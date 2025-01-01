В «Спутнике» планируется построить акватермальный комплекс площадью более 10 тыс. кв. метров Общество

Пенза, 22 сентября 2024. PenzaNews. «Термодом» планирует построить акватермальный комплекс в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

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«Уже идут предпроектные работы, строительство может начаться в 2025 году, а комплекс получит название «Наутико». Он станет частью общего торгово-развлекательного пространства «Галактика», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что площадь акватермального комплекса составит более 10 тыс. кв. метров, из них более 1 тыс. кв. метров будут занимать бассейны — как уличные, так и под крышей.

«Оператором будущего объекта станет ООО «Центр здоровья», имеющий многолетний опыт управления подобными комплексами под брендом «ТерНаутико», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что похожие проекты реализованы в Видном и Мытищах.

В тексте указано, что акватермальный комплекс «Наутико» в «Спутнике» будет рассчитан на 1 млн. посещений в год.