В «Спутнике» открыто движение по новому участку Прибрежного бульвара Общество

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Автомобильное движение по новому участку Прибрежного бульвара в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области открыто.

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«Дорога длиной чуть более 1 км связывает улицы Светлую и Олимпийскую в «Спутнике» с улицей Механизаторов в Засечном, минуя трассу «Пенза — Шемышейка». Также это дополнительный маршрут в сторону понтонного моста. [...] Обновленный Прибрежный бульвар — полноценная дорога с пешеходными тротуарами и освещением, выполненная ООО «УМиАТ», входящим в состав холдинга «Термодом», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» в среду, 25 сентября.

В нем отмечается, что вместе с этим участком открыто движение по улице Светлой на перекрестке с улицей Алой.