01:30:59 Четверг, 26 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Спутнике» открыто движение по новому участку Прибрежного бульвара

18:11 | 25.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Автомобильное движение по новому участку Прибрежного бульвара в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области открыто.

В «Спутнике» открыто движение по новому участку Прибрежного бульвара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорога длиной чуть более 1 км связывает улицы Светлую и Олимпийскую в «Спутнике» с улицей Механизаторов в Засечном, минуя трассу «Пенза — Шемышейка». Также это дополнительный маршрут в сторону понтонного моста. [...] Обновленный Прибрежный бульвар — полноценная дорога с пешеходными тротуарами и освещением, выполненная ООО «УМиАТ», входящим в состав холдинга «Термодом», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» в среду, 25 сентября.

В нем отмечается, что вместе с этим участком открыто движение по улице Светлой на перекрестке с улицей Алой.

Читайте также
Жительница Пензы лишилась денег при продаже выпускного платья В Лопатинском районе ликвидирован лесной пожар
В Белинском районе отремонтирован участок дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка» Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина четырех банок кофе и шампуня
Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновки, который пытался продать винтовку «Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама