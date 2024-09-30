Пять модульных укрытий для защиты от атак БПЛА установлено в Пензе Общество

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Работы по установке пяти модульных укрытий, предназначенных для защиты населения в том числе в случае применения беспилотных летательных аппаратов, завершены в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«В Пензе появилось пять модульных укрытий на следующих территориях: набережная реки Суры в районе монумента «Росток», остановка «Центральный рынок», в районе Фонтанной площади, в районе Юбилейной площади, в парке имени В.Г. Белинского — вход с улицы Карла Маркса», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время на объекты наносят информацию о местонахождении аптечек, которые уже переданы в ближайшие предприятия и учреждения, где предусмотрено круглосуточное дежурство.

«Размещение наборов для оказания первой помощи в соседних зданиях, а не в самих укрытиях предусмотрено для обеспечения их сохранности», — поясняется в сообщении.

В нем напоминается, что работы по размещению укрытий проведены по решению оперативного штаба в Пензенской области.