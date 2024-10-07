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Олег Мельниченко от имени всех жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с днем рождения

11:02 | 07.10.2024 | Общество

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко от имени всех жителей региона поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Олег Мельниченко от имени всех жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: Kremlin.ru

«Сегодня свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Под его руководством наша страна вновь обрела силу и мощь. Удалось отстоять суверенитет государства, возродить промышленность и сельское хозяйство, вернуть людям уверенность в завтрашнем дне», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в понедельник, 7 октября.

Он обратил внимание на то, что в регионах России реализуются национальные проекты, повышающие качество жизни граждан.

«Обновленные дороги, современные школы и детские сады, новые предприятия, благоустроенные города и села — результаты этой работы мы видим ежедневно», — констатировал губернатор.

Вместе с тем Олег Мельниченко отметил, что «главное дело сейчас — это победа в СВО».

«Коллективный Запад вновь поднял вопрос о суверенности нашей страны, и вновь он должен быть решен в нашу пользу. Поддержка российских бойцов и помощь жителям новых территорий — задача, поставленная нам президентом. Мы не подведем», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! От лица всех жителей Пензенской области поздравляю Вас с праздником! Здоровья Вам, благополучия и исполнения всего задуманного!» — написал Олег Мельниченко.

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