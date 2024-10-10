Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Евгением Балицким Общество

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

Фото: T.me/omelnichenko

Об ее итогах он рассказал в своем Telegram-канале.

«Провели рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Витальевичем Балицким. Он высоко оценил труд делегации Пензенской области, которая уже более 2 лет помогает подшефным районам нового российского региона, Пологовскому и Токмакскому муниципальным округам, вернуться к мирной жизни», — написал Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в текущем году силами пензенцев были восстановлены артезианские скважины, водопроводы, канализационно-насосные станции, школа, дворец спорта и МФЦ.

«Работы завершены с опережением сроков. Мы понимаем, как важно для людей качество жизни в родном селе, поселке, городе», — отметил губернатор.

Фото: T.me/omelnichenko

По его словам, в ходе встречи с Евгением Балицким обсуждались вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе.

«Уже утверждены планы на период 2025–2030 годов. Работы предстоит много, но задача по восстановлению российских территорий обязательно должна быть выполнена», — подчеркнул Олег Мельниченко.