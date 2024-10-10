19:08:26 Четверг, 10 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Евгением Балицким

14:01 | 10.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Евгением Балицким

Фото: T.me/omelnichenko

Об ее итогах он рассказал в своем Telegram-канале.

«Провели рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Витальевичем Балицким. Он высоко оценил труд делегации Пензенской области, которая уже более 2 лет помогает подшефным районам нового российского региона, Пологовскому и Токмакскому муниципальным округам, вернуться к мирной жизни», — написал Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в текущем году силами пензенцев были восстановлены артезианские скважины, водопроводы, канализационно-насосные станции, школа, дворец спорта и МФЦ.

«Работы завершены с опережением сроков. Мы понимаем, как важно для людей качество жизни в родном селе, поселке, городе», — отметил губернатор.

Фото: T.me/omelnichenko

По его словам, в ходе встречи с Евгением Балицким обсуждались вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе.

«Уже утверждены планы на период 2025–2030 годов. Работы предстоит много, но задача по восстановлению российских территорий обязательно должна быть выполнена», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензе начали работу над третьим томом Книги памяти
Пензенские предприятия ОПК не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа — Владимир Булавин В Пензе на заводе «Электроприбор» открыт учебно-производственный центр
Бассейн в Ахунах закрыт для проведения профилактических работ В Пензенской области за сутки ликвидированы лесные пожары на площади около 31 га
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама