Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Евгением Балицким
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Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
Фото: T.me/omelnichenko
Об ее итогах он рассказал в своем Telegram-канале.
«Провели рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Витальевичем Балицким. Он высоко оценил труд делегации Пензенской области, которая уже более 2 лет помогает подшефным районам нового российского региона, Пологовскому и Токмакскому муниципальным округам, вернуться к мирной жизни», — написал Олег Мельниченко.
Он уточнил, что в текущем году силами пензенцев были восстановлены артезианские скважины, водопроводы, канализационно-насосные станции, школа, дворец спорта и МФЦ.
«Работы завершены с опережением сроков. Мы понимаем, как важно для людей качество жизни в родном селе, поселке, городе», — отметил губернатор.
Фото: T.me/omelnichenko
По его словам, в ходе встречи с Евгением Балицким обсуждались вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе.
«Уже утверждены планы на период 2025–2030 годов. Работы предстоит много, но задача по восстановлению российских территорий обязательно должна быть выполнена», — подчеркнул Олег Мельниченко.