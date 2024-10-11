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Власти Пензенской области оценят функционирование системы оповещения населения после проведения проверки ее готовности

11:04 | 11.10.2024 | Общество

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Специалисты управления организации контрольной деятельности, гражданской защиты населения и пожарной безопасности министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области проанализируют информацию о результатах проверки региональной системы оповещения населения, проведенной накануне.

Власти Пензенской области оценят функционирование системы оповещения населения после проведения проверки ее готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью этой работы является оценка функционирования региональной системы оповещения населения и ее компонентов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что проверка была организована в рамках введения 10 октября режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, основанием для которого стало проведение деловой игры по теме «Непосредственная подготовка к переводу и перевод Пензенской области к условиям военного времени».

«В рамках деловой игры была запущена региональная система оповещения населения Пензенской области. Жителям отправили SMS об учебной воздушной тревоге из-за применения противником БПЛА. Пользователи приложения МЧС России на территории Пензенской области получили push-уведомления», — отмечается в тексте.

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