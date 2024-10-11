Владимир Быстряков и Алексей Картушин включены в состав Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Заместитель генерального директора по качеству ЗАО «Пензенский завод точных приборов» и командир отряда содействия полиции «Тигр» Алексей Картушин включены в состав Общественной палаты региона. Об этом говорится в указе, который подписал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

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«Исключить из состава Общественной палаты Пензенской области [ректора Пензенского государственного аграрного университета, депутата Пензенской городской думы восьмого созыва] Кухарева Олега Николаевича, [бывшего директора пензенского государственного краеведческого музея] Павлихина Артема Владимировича», — добавляется в документе.

Указ вступил в силу со дня опубликования.