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Владимир Быстряков и Алексей Картушин включены в состав Общественной палаты Пензенской области

18:05 | 11.10.2024 | Общество

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Заместитель генерального директора по качеству ЗАО «Пензенский завод точных приборов» и командир отряда содействия полиции «Тигр» Алексей Картушин включены в состав Общественной палаты региона. Об этом говорится в указе, который подписал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

Владимир Быстряков и Алексей Картушин включены в состав Общественной палаты Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Исключить из состава Общественной палаты Пензенской области [ректора Пензенского государственного аграрного университета, депутата Пензенской городской думы восьмого созыва] Кухарева Олега Николаевича, [бывшего директора пензенского государственного краеведческого музея] Павлихина Артема Владимировича», — добавляется в документе.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

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