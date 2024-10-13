Число полнокупольных программ в пензенском планетарии за год увеличилось вдвое Общество

Пенза, 13 октября 2024. PenzaNews. Число полнокупольных программ в пензенском планетарии увеличилось вдвое с момента открытия здания после реконструкции осенью 2023 года. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Уже год как пензенцы, особенно дети и молодежь, получили возможность знакомиться с красотой и величием Вселенной. Именно осенью открылся уникальный пензенский планетарий, который мы воссоздали по нацпроекту «Культура». За год в Звездном зале вдвое увеличилось количество полнокупольных программ — теперь их 8», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 12 октября.

Он добавил, что также в пензенском планетарии появились новые экспонаты.

«Недавно установлен летный тренажер, похожий на тот, на котором оттачивал навыки первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин», — проинформировал руководитель субъекта федерации.

По словам Олега Мельниченко, приобретен телескоп для выездных занятий с детьми, реализовано около 10 творческих проектов.

«За время работы планетарий посетили более 40 тыс. человек, в том числе гости из столицы и соседних регионов, а также ученые-астрономы со всей России. У сотрудников пензенского планетария еще много идей по развитию учреждения. Пусть звезды сложатся наилучшим образом!» — подчеркнул он.