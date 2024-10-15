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В Пензенской области продолжаются работы по установке зарядных станций для электромобилей

14:01 | 15.10.2024 | Общество

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Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Работы по установке зарядных станций для электромобилей продолжаются на территории Пензенской области.

В Пензенской области продолжаются работы по установке зарядных станций для электромобилей

Фото: Merp.pnzreg.ru

По словам заместителя председателя правительства – министра экономического развития и промышленности региона Алмаза Хакимова, на данный момент зарядные станции функционируют в Сердобске и Нижнеломовском районе.

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«В Пензе (улица 65-летия Победы), Городище и селах Евлашево и Махалино Кузнецкого района подрядчики закончили установку станций и приступили к их подключению. Также в ближайшие дни автолюбители смогут зарядить электромобили в Каменке и на улице Аустрина в Пензе», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, всего до конца 2024 года будет установлено 10 новых зарядных станций для электромобилей. В рамках федерального проекта, реализуемого на территории региона, инвесторы могут компенсировать до 60% затрат на закупку оборудования, строительство объектов инфраструктуры и их технологическое присоединение к электрическим сетям.

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