В Пензе состоялись торжественные проводы призывников в армию Общество

Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное проводам молодых людей в ряды Вооруженных сил РФ, состоялось на сборном пункте Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

К собравшимся обратился губернатор Олег Мельниченко.

«В это непростое для Родины время я хочу вам пожелать проявить дисциплину, высокий уровень организации и, главное, способности к тому, чтобы получать знания по тем военным учебным специальностям, по которым вас призвали в Вооруженные силы. Понятно, что задачи, которые вам придется выполнять, не будут боевыми, но они не менее важны для нашей страны», — сказал глава региона.

Он отметил, что пензенцы всегда были готовы встать на защиту Родины.

«Желаю вам через год вернуться в Пензенскую область здоровыми, возмужавшими и получившими нужные для страны военно-учебные специальности», — напутствовал Олег Мельниченко молодых людей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках осеннего призыва на комплектование войск из Пензенской области будет направлено более 1 тыс. человек. Часть из них пополнят 12-ю ракетную бригаду, дислоцирующуюся в Моздоке, и 105-ю отдельную бригаду материально-технического обеспечения в Самарской области.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к выполнению задач СВО.